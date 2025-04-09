[ローマ ８日 ロイター] - イタリア政府は、トランプ米大統領による大規模な追加関税導入で不確実性が高まっていることを受け、今年と来年の経済成長率見通しを引き下げる準備を進めている。２人の関係筋が８日、ロイターに明らかにした。それによると、９日に発表される複数年予算案枠組みで、同国の今年の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率予想が０．６%となり、昨年９月の１．２%から下方修正される。来年の予想は０．８％と、同