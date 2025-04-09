Microsoftは4月8日(米国時間)、「2025 年 4 月のセキュリティ更新プログラム (月例)｜MSRC Blog｜Microsoft Security Response Center」において、同社の複数製品の脆弱性に対処する2025年4月のセキュリティ更新プログラムをリリースしたと発表した。修正された脆弱性は126件に上り、すでに攻撃への悪用が確認されている脆弱性も1件含まれている。これら脆弱性を放置すると、遠隔から任意のコードを実行されたり、管理者権限を奪わ