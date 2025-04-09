財務省・金融庁・日銀は、臨時の3者会合を開くと発表しました。財務省はきょう午後4時から、三村淳 財務官、寺岡光博 総括審議官、金融庁の井藤英樹 金融庁長官、屋敷利紀 総合政策局長、日本銀行の中村康治 理事、清水誠一 理事をメンバーとする政府・日銀の3者による会合を開くと発表しました。アメリカのトランプ政権による相互関税の発動が日本経済や金融市場に与える影響などについて、意見を