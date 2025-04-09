8日の試合で3安打と大暴れしたドジャース大谷翔平選手。9日の全打席をお伝えします。【映像】9日の全打席開幕から12試合連続出塁中の大谷。その第1打席、フルカウントから豪快なスイングもバットは空を切り、三振に倒れます。続く第2打席は、外角の変化球に空振りの三振。5回の第3打席、一・二塁間へはじき返しますが、相手の攻守に阻まれ間一髪でアウト。7点を追う7回。1塁にランナーをおいての第4打席。ここは浅いレ