6人組女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が9日、東京・足立区立中川北小学校で行われた「明治プロビオヨーグルトR−1 presents新小学1年生応援イベント」に登場した。新たな環境に不安な子どもたちを体調管理の面からサポートするプロジェクト。Little Glee Monsterは新曲で新小学1年生への応援ソングの「Run」を制作した。この日は在校生約430人の前で「世界はあなたに笑いかけている」と同曲を歌唱した。メンバーは