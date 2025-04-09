ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡ß¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤¡×¤ò3·î18Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¡¦Äó°Æ¤·¤¿¤Î¤ÏNTTÅìÆüËÜ ºë¶ÌÆî»ÙÅ¹¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤¹¤ëNTTÅìÆüËÜ¤ÎÁæÄúÉô¤¬¥Ü¡¼¥È¤ÎÁæ¤®Êý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤ë¡£¸ÍÅÄ»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï3·î25Æü¡¢¸ÍÅÄ»Ô¤ÈNTTÅìÆüËÜ¤¬°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ»Ô¡ßNTTÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¶¥µ»¤òÍí¤á¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ