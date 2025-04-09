米株価指数先物時間外取引トランプ関税発動で一段安、ダウ800ドル超安 東京時間13:37現在 ダウ平均先物JUN 25月限37051.00（-811.00-2.14%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限4897.00（-123.25-2.46%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限16800.25（-443.50-2.57%）