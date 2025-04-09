ドバイ・シーマＣで７着だったシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は今後こそ未定だが、矢作調教師は「疲れはありますが、大きな問題はないです」と説明した。日経賞で４着だったリビアングラス（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）はひと息入れた後、宝塚記念・Ｇ１（６月１５日・阪神競馬場、芝２２００メートル）が目標。伊勢Ｓでオープン入りしたレヴォントゥレット（牡４歳、栗東・矢作芳人厩