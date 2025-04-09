すべての授業をオンラインで受講できる通信制の「ZEN大学」がこの春開校し初めての入学式が行われました。都内で行われた「ZEN大学」の入学式には全国の新入生がオンラインで参加したほか抽選で選ばれた新入生約80人が会場に集まりました。式ではオンライン参加の新入生からのコメントがスクリーンに表示されたほかデザイナーのコシノジュンコさんが手がけたアカデミックガウンが披露されました。1期生は3380人で大半を10代〜20代