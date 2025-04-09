◇MLB カブス 10-6 レンジャーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)カブスは日本時間9日、本拠地でレンジャーズと対戦。「2番・DH」で出場した鈴木誠也選手は、3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献しました。前日には「2安打1打点」を記録し、勢いに乗る鈴木選手。初回から、レンジャースの先発パトリック・コービン投手の2球目のチェンジアップをとらえ、レフト前へヒットを放ちます。しかし両チーム無得点で迎えた2回。カブ