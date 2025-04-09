第21代大統領選挙への出馬意思を明らかにしたホン・ジュンピョ大邱（テグ）市長は4月9日、「軍改革をしなければならない」と訴えた。【関連】尹錫悦が日本人女性に人気？ホン・ジュンピョ主張の理由ホン市長はこの日、自身のフェイスブックに「海兵隊と特殊戦司令部を統合して海兵特戦司令部を作り、大将を任命して北朝鮮の特殊8軍団に対応し、国軍宇宙司令部を創設して圧倒的な電子戦優位体制を確立し、対北抑止力を強化しなけれ