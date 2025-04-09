Swati Bhat[ムンバイ ９日 ロイター] - インド準備銀行（中央銀行）は９日、主要金利のレポレートを２５ベーシスポイント（ｂｐ）引き下げ６．００％とした。２月に続いて２会合連続の利下げで、金融政策スタンスを「中立」から「緩和的」に変更した。米関税でさらなる圧力に直面する経済の活性化が目的で、追加利下げの余地を示唆した。利下げは予想通り。金融政策委員会（ＭＰＣ）の委員６人全員が支持した。インドの株式市場は