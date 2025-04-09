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大阪・関西万博のパビリオン バンダイナムコHDが内覧会を実施

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大阪万博のパビリオンが9日、初めてメディアを対象とした内覧会を実施した
  • 未来のスペースエアポートをイメージした外観で、実物大ガンダム像が鎮座
  • 来場者は軌道エレベーターに乗って、宇宙ステーションまで移動していく
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