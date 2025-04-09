6人組女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が9日、東京・足立区立中川北小学校で行われた「明治プロビオヨーグルトR−1 presents新小学1年生応援イベント」に登場した。新たな環境に不安な子どもたちを体調管理の面からサポートするプロジェクト。Little Glee Monsterは新曲で新小1への応援ソング「Run」を制作した。miyou（22）は「普段からR−1のお世話になっていて、私たちも得意の歌で体調管理のサポートができたら