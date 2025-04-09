PayPayで返金されるはずが、なぜか支払いが発生？」便利なはずのキャッシュレス決済で、思わぬトラブルが起きています。なぜ、このようなことが発生するのでしょうか？ 本記事では、具体的な事例をもとに、その実態を解説します。 PayPayでの返金詐欺と誤送金のリスク PayPayは、多くのユーザーに利用されているキャッシュレス決済サービスのひとつです。通常、購入後のキャンセルや返金は、利