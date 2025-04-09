◆イースタン・リーグヤクルト―西武（9日、戸田）左肘の故障で出遅れている西武の武内夏暉投手が今季初実戦に臨み、先発で2回を投げて2安打1失点。最速は147キロをマークした。照準を合わせている5月中の1軍復帰に向けて大きな一歩を刻んだ。初回は簡単に2死を奪った後、ファーム調整中のヤクルト・村上宗隆内野手に左中間二塁打を許した。続く橋本聖哉捕手に中前へ先制適時打を浴びた。2回は危なげなく三者凡退に仕留め