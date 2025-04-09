[上海/シンガポール ９日 ロイター] - 上海証券取引所によると、中国の大手証券会社は、貿易戦争の激化を受けて国内市場が動揺する中、協調して株価の安定に貢献することを約束した。また、上場企業の多くが株式購入計画を発表した。上海証取は８日遅く、証券会社１０社との会議を開催し、外的ショックに直面する市場を安定させることの重要性を強調したことを明らかにした。中信証券、東方証券、興業証券など参加した証券会社