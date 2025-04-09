米株価指数先物時間外取引下げ拡大、トランプ米政権が関税発動 東京時間13:10現在 ダウ平均先物JUN 25月限37169.00（-709.00-1.83%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限4918.25（-102.00-2.03%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限16893.50（-350.25-2.03%）