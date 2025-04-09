ドル売り円買いが強まりドル円は１４４円６０銭台、米債も大きく売られ、米１０年債利回りは４．５％台を付け、同３０年債利回りは節目の５％を超えてきた。今年１月に一度抜け５．００３５％を付けたが、今回はその水準も超えて２０２３年以来の高水準まで利回りが上昇（債券価格下落）、、ダウ平均の売りなども見られ、米国売りとなっている。 USDJPY 144.65