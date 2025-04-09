トランプ米大統領が「相互関税」を打ち出した影響で、日本貿易振興機構（ジェトロ）への企業からの相談が相次いでいる。自社製品も高関税の対象になるのか、といった不安な声が寄せられているという。【地図】日系企業が拠点を置く東南アジア各国の米国の相互関税率トランプ氏は大統領に就任した今年1月以降、高関税政策を連発。これを受けてジェトロが2月2日に電話やオンラインによる企業向けの相談窓口を設置したところ、今