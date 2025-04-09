“クズ界の二大トップランナー”、安田大サーカス・クロちゃん＆コロコロチキチキペッパーズ・ナダルがさまざまなことにチャレンジする『クロナダル』。4月8日（火）に放送された同番組では、「楽屋中がイタズラまみれドッキリ！」と題してナダルにドッキリを敢行。激辛シュークリームを手にしたナダルの言動に、ゲストのFUJIWARA・藤本敏史、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎が呆れる一幕があった。【映像】追い詰められたナ