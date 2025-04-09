■「トリケラトプス拳はライブでもMVでもよくやる構えです！」と恐竜の前で『グラップラー刃牙』の必殺技ポーズ 【写真】佐久間大介が凛々しい表情で“トリケラトプス拳”を披露 Snow Manの佐久間大介が個人X（旧Twitter）で、恐竜をバックに“トリケラトプス拳”の構えを披露する写真を公開した。 佐久間は「トリケラトプス拳はライブでもMVでもよくやる構えです！」と添えて2枚の写真を公開。 1枚目は、トリケラ