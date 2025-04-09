男女の生々しい本音が暴かれる、過酷な婚前合宿サバイバル番組『ウェディングウォーズ』が、ABEMAにて今月29日より放送スタートする。秘密や事情を抱えた“訳ありカップル”8組が、結婚資金1000万円をめぐり“愛の試練”に挑む。スタジオMCに初挑戦の鈴木えみが、森香澄らと恋愛・結婚について本音トークを繰り広げる。【動画】ウエディングドレスで何やってんの!?『ウェディングウォーズ』ティザー映像がすごい『ウェディン