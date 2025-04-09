高松宮記念3着のママコチャ（牝6＝池江、父クロフネ）は京王杯SC（5月3日、東京芝1400メートル）に向かう。鞍上は引き続き川田。池江師は「この時季はもっと状態を上げてくるからね。4〜6月ぐらいが一番いいくらい。昨年は蹄を痛めて使えなかったけど、今年は大丈夫」と話した。