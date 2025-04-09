◇ナ・リーグドジャース2―8ナショナルズ（2025年4月8日ワシントンDC）ドジャースの大谷翔平投手（30）が8日（日本時間9日）、敵地でのナショナルズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打席凡退して迎えた第5打席で右前打を放って2試合連続安打をマークし、昨季から続く連続試合出塁を28に伸ばした。しかし、チームは2―8で敗れて今季初の3連敗を喫した。デーブ・ロバーツ監督は15三振を奪われ、8安打を放ちながら2得点に終わ