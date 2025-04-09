◆第８５回桜花賞・Ｇ１（４月１３日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月９日、美浦トレセン前走のアネモネＳで２着に入って優先出走権を手にし、初めてＧ１の舞台に挑むプリムツァール（牝３歳、美浦・蛯名正義厩舎、父イスラボニータ）が、坂路で素軽い動きをアピールした。３頭併せの３番手からスタートして、５５秒７―１２秒６で併入に持ち込んだ。手綱を執った津村明秀騎手は「もうできているので、ゴール