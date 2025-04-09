米株価指数先物時間外取引ダウ600ドル安トランプ関税発動を警戒 東京時間12:53現在 ダウ平均先物JUN 25月限37259.00（-603.00-1.59%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限4930.25（-90.00-1.79%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限16935.00（-308.75-1.79%）