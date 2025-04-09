2025年4月29日（火・祝）夜9時よりABEMAにて、男女の生々しい本音が暴かれる、過酷な婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』を放送開始する。また本作のスタジオMCを鈴木えみ、森香澄が務めることも決定した。過酷な婚前合宿サバイバル『ウェディングウォーズ』ティザー映像4月29日（火・祝）夜9時より放送する『ウェディングウォーズ』は、結婚を前提に交際をしている8組のカップルが、過酷な合宿生活の中でお互いの“愛