香港メディアの香港01は8日、日本の高速道路上で寝そべって記念撮影をした中国人観光客の女性の行為は法に触れる可能性があると報じた。記事は、今月5日、中央自動車道下り線の小仏トンネル付近で観光バス同士の追突事故が発生したことによる渋滞が起きる中、中国人観光客の女性がなんと高速道路上に出て車道に寝そべって写真を撮るという行為に及び、物議を醸していると説明。日本の報道やSNS上の情報を基に、女性の行為は道路交