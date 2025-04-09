¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ò¤¸¤ê¤¨¤Þ¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£25ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ò¤¸¤ê¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRavi La vie¡×¤Ç³èÆ°¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼»°ºé¤Ï¤ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤­¤Ã¤Èº£¤¨¤Þ¤Ïµã¤¤¤Æ¤Æ¡¢µã¤­¤¸¤ã¤¯¤Ã¤Æ¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡ª¤´¤á¤ó¤Í¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¤È¤Æ¤â¼å¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£´é¤Ë¤â½Ð¤ë¤·¡¢¸ý¤Ë¤âÌµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤·»°ºé¤«¤é¤·¤¿¤éËå