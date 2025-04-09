◆イースタン・リーグ巨人―ロッテ（９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は９日、イースタン・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発を託されたのは京本真投手。１軍から参加している岸田行倫捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（指）岡田２（中）オコエ３（捕）岸田４（右）萩尾５（一）秋広６（左）重信７（二）増田陸８（三）荒巻９（遊）浦田Ｐ京本【ロッ