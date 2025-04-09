「北部湾港−ジュベル・アリ港」RORO船航路の船舶が7日、広西チワン族自治区欽州港から初めて出航し、自動車1500台がアラブ首長国連邦・ドバイのジュベル・アリ港へ向かった。中国新聞網が伝えた。同航路は北部湾港が運営する初めてのRORO船航路で、北部湾港とジュベル・アリ港を結ぶ初の直行航路にもなる。従来の航路に比べ、所要日数が4日から10日短縮され、輸送効率は10〜15％アップ、輸送コストは8％以上削減されるという。（