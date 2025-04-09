“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのはJR京都線の『京都』→『大阪』。途中まで各駅に停まる列車でのゆったり旅です。☆☆☆☆☆JR京都線は東海道本線の京都から大阪まで42.8kmの区間を指す愛称です。この路線で京都〜大阪間を移動する場合、速達性から高槻・新大阪にのみに停車する【新快速】を利