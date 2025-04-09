【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】 放送開始日：4月8日より毎週火曜24時29分～ 放送局：日本テレビ系30局ネット 最速配信：Prime Videoにて4月9日より毎週水曜1時～ 2025年4月8日24時29分より、いよいよ「機動戦士ガンダム」の新シリーズ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」がスタートした。本作のポイントは、これまで「ガンダム」……特に「宇宙世紀」