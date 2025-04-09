俳優の妻夫木聡（44）が9日、都内で行われたサッポロビール『THE PERFECT 黒ラベル WAGON オープニングイベント』に登場した。CMで共演した元サッカー日本代表キャプテンの長谷部誠とのエピソードを明かした。【写真】美味しそうな黄金比率！笑顔でビールをつぐ妻夫木聡サッポロビールは、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」を、東京を皮切りに全国13か所できょう9日より順次開催