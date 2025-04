アイドルグループ・Peel the Appleに所属する浅原凜の1st写真集『凜』が、12日より電子書籍版として発売。追加カットを収録したディレクターズカット版となっており、このたび追加収録カットの一部が公開となった。【写真】Peel the Apple浅原凜1st写真集電子版フォトギャラリー浅原凜は、2002年7月28日生まれで静岡県出身。2020年7月にアイドルグループ・Peel the Appleの結成メンバーとなり、グループのリーダーとして活動