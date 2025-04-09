NGT48が、6月4日に11thシングルをリリース。あわせて選抜メンバーが発表された。 （関連：秋元康による“四字熟語曲”、なぜ神曲多い？櫻坂46筆頭に考えるタイトル含めたコンセプト作りの妙） 本情報は、4月8日に配信プラットフォーム SHOWROOMにて行われた『NGT48特別生配信』にて発表されたもの。NGT48のシングルは昨年8月にリリースされた10thシングル『一瞬の花火』以来約10カ月ぶりとなり、