広州港南沙港区２期コンテナターミナルに停泊中のコンテナ船。（資料写真、広州＝新華社配信）【新華社広州4月9日】中国の港湾運営大手、広州港がこのほど発表した2024年決算は、売上高が前年比6.7％増の140億7293万元（1元＝約20円）、純利益が10.6％減の9億6443万元、非経常項目を除く純利益が6.0％減の8億7598万元だった。1株当たり収益は10.5％減の0.13元、営業活動によるキャッシュフローの純額は6.5％増の25億4177万元と