「キュレル 潤浸保湿 フェイスクリーム」大容量サイズ乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「キュレル」から、肌荒れを防ぎ、潤い肌に導く「キュレル 潤浸保湿 フェイスクリーム」（医薬部外品）の大容量サイズを4月12日から発売する。「キュレル 潤浸保湿 フェイスクリーム」は2002年に誕生し、現在キュレル内売上No.1、また敏感肌化粧品市場において9年連続売上No.1（インテージSRI＋敏感肌用化粧品市場2016年1月〜2024年