by Gage Skidmoreイーロン・マスク氏率いる政府効率化省(DOGE)が、AIを活用して連邦政府職員の通信内容を監視していると、ロイターが報じました。この監視の目的は、反トランプ・反マスク職員をあぶり出すためとされています。Exclusive: Musk's DOGE using AI to snoop on U.S. federal workers, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/musks-doge-using-ai-snoop-us-federal-workers