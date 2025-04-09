◇MLB ナショナルズ 8-2ドジャース(日本時間9日、ナショナルズ・パーク)ドジャース・大谷翔平選手は日本時間9日、敵地・ナショナルズ戦に「1番・DH」で出場しました。4打席目までは無安打とされるも、最終5打席目で安打を記録。開幕から続く連続出塁記録を「13試合」とし、昨季からの連続出塁記録も「28試合」としました。しかしチームは序盤から失点が続き、今季初の3連敗を喫しました。前日の試合で4試合ぶりの1発を含む「3安打2