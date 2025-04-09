アメリカのトランプ大統領が駐日大使に指名した実業家のジョージ・グラス氏が8日議会で正式に承認されました。アメリカ議会上院は8日、駐日大使にグラス氏を起用する人事を賛成多数で承認しました。グラス氏は第1次トランプ政権でポルトガル大使を務め、去年の大統領選挙では大口献金者として陣営を支えました。先月の就任に向けた公聴会では、「関税や対日貿易赤字の削減について厳しい話をするつもりだ」と述べたほか、防衛費の