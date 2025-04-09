½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¡¢ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¹­ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤¬½÷À­´Ç¸î»Õ¤Ø¤Î½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö¹­ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËË½¹Ô¡©¤ÇÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¸Ä¿Í¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿»ö¤Ï¿ô²óÍ­¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö°ìÅÙ¤ÏÎ±ÃÖ¿Í¤Î¿ÇÎÅ¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Î¶»¤òÄ¥¤ê¼ê¡©¡¢¥¤¥é¥¤