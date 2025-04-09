【MLB】メッツ2−0マーリンズ（4月7日・日本時間4月8日） 【映像】千賀の“魔球攻め”に打者混乱4月7日（日本時間4月8日）に行われたニューヨーク・メッツ対マイアミ・マーリンズの一戦で、メッツ・千賀滉大が先発登板。多彩な魔球攻めで空振り三振を奪った。0-0の同点で迎えたこの試合の3回表・マーリンズの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った2番・カイル・ストワーズに対して千賀は、初球、