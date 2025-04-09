【モデルプレス＝2025/04/09】Kis-My-Ft2が5月21日にリリースする通算11枚目となるオリジナルアルバム「MAGFACT」。このたび、同アルバムに収録される新曲2曲が、アルバムリリースに先んじてサブスクにて先行配信されることが決定した。【写真】キスマイ玉森裕太、色気放出◆Kis-My-Ft2、アルバム楽曲先行配信決定4月14日にはMAN WITH A MISSIONのKamikaze Boy提供の「Glory days」が、4月21日には、かねてから親交のあるサンドウ