13日、第85回桜花賞（GI、芝1600m）が阪神競馬場で行われる。今年は、阪神JF勝ち馬のアルマヴェローチェ、クイーンCを完勝しアドマイヤマーズ産駒の重賞初Vを果たしたエンブロイダリー、フェアリーSを制して2戦2勝のエリカエクスプレス、チューリップ賞勝ちのクリノメイやフィリーズR勝ちのショウナンザナドゥなど、各路線から桜の女王を目指して集結。ここでは過去10年のデータ