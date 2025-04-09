上海航空は、福岡〜上海/浦東線の運航を、4月20日から再開する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス160席の計168席を備えたボーイング737-800型機を使用する。所要時間は福岡発が2時間、上海/浦東発が2時間5分。福岡〜上海/浦東線は現在、中国東方航空、中国国際航空、春秋航空、吉祥航空が運航している。■ダイヤFM838福岡（15：10）〜上海/浦東（16：10）FM837上海/浦東（10：55）〜福岡（14：0