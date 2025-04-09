は2025年4月9日（水）より、Prime Videoのサブスクリプションとして、「Apple TV+」を日本とオランダで提供開始したと発表した。Amazon プライム会員は、追加料金を支払えばApple TV+の作品も楽しめるようになる。 月額900円（税込）。無料体験7日間。4月24日までの期間限定で、新規ユーザーと条件を満たした再追加のユーザーは3カ月間限定で月額200円にて利用できる。 Apple TV+では、『モナーク