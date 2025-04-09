６日、天津のショッピングモールで商品を購入する買い物客。（天津＝新華社記者／宋瑞）【新華社天津4月9日】中国天津市商務局はこのほど、今年の清明節連休期間（4〜6日）に市内のモニタリング対象となる商業・流通企業の来客数が前年同期比8.2％増の延べ779万3千人、売上高が3.3％増の9億6千万元（1元＝約20円）だったと明らかにした。ショッピングセンターの客足は大幅に増加した。モニタリング対象のショッピングセンター5