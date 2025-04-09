TEAM雷電の瀬戸熊直樹（連盟）が4月8日、プロ麻雀リーグ「朝日新聞Mリーグ2024-25」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。迫力の跳満ツモでファンを興奮させた。【映像】手元が見えない！瀬戸熊、超高速のトルネードツモ代名詞とも言える「トルネードツモ」が進化した。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱理紗（連盟）、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、瀬戸熊、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）の並